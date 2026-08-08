محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.85%

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م بنسبة نجاح ٧٧.٨٥ ٪، حيث تقدم ٣٧٠٣٢ طالب وطالبة حضر منهم ٣٤٢٩٧ ونجح منهم ٢٦٧٠٠ طالب وطالبة.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل اول وزارة التربية والتعليم أنه تقدم لإمتحان الشهادة الإعدادية العامة ٣٦٦٩٨ طالب وطالبه حضر منهم ٣٣٩٨٦ ونجح منهم ٢٦٤٣١ طالب وطالبة بنسبة نجاح ٧٧.٧٧٪ كما تقدم لإمتحانات الشهاده الإعدادية المهنية ٣٢٤ طالب وطالبه حضر منهم ٣٠١ ونجح منهم ٢٥٩ طالب وطالبة بنسبة نجاح ٨٦.٠٥ ٪

كما تقدم للشهادة الاعداديه للصم ٥ طلاب بنسبة نجاح ١٠٠٪، وتقدم للشهاده الاعداديه النور للمكفوفين ه طلاب بنسبه نجاح ١٠٠٪.

أشار وكيل الوزارة الي انه قد تقدم لإمتحان الدور الأول والثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ (١٤٧٧٠٨ ) طالب وطالبة حضر منهم ( ١٤٤٩٧١) ونجح منهم( ١٣٧٣٧٧) طالب وطالبة بنسبة نجاح ٩٤.٧٦٪.

هنأ محافظ الشرقية الناجحين قائلاً لهم بذلتم جهداً كبيراً طوال العام الدراسي، واليوم قد جنيتم ثمار هذا الجهد، متمنياً لكم جميعاً النجاح والتفوق لاستكمال دراساتكم الجامعية وأن تكونوا دائماً مصدر فخر لأسرِكم ومحافظتكم.

للإطلاع على النتيجة يمكنكم الدخول على الرابط التالي

https://nateega.sharkia.gov.eg/