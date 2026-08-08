"التعاون الخليجي" يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

​أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.

وشدد البديوي - في بيان للمجلس عبر موقعه الرسمي - على الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة ومنع تكرارها، وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية، وفقا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والقرارات الدولية ذات الصلة.

وجدد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع الإمارات، ووقوفه إلى جانبها وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​