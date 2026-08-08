الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "السبت" السيطرة على بلدة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية سيطرت على منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، مضيفة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 240 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 مركبات، ومحطتين للحرب الإلكترونية.

وتابعت أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت التقدم وهزمت القوات المسلحة الأوكرانية في عدد من المناطق في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر قوات كييف نحو 350 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات.

وأضافت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" حسنت موقعها التكتيكي، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 أفراد عسكريين ومركبة قتالية مدرعة و21 مركبة، كما تم تدمير 4 مدافع ميدانية، بالإضافة إلى محطة رادار مضادة للبطارية من طراز "تي بي كيو-53" أمريكية الصنع.

كما سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع وخطوط دفاعية أكثر تحصينًا، حيث تمكنت من دحر تشكيلات تضم 4 ألوية ميكانيكية أوكرانية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوا، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، وذلك بالقرب من بلدات سلافيانسك، وكراماتورسك، وسيمينوفكا، ونوفوسيلفكا، وكورتوفكا، ودروجكوفكا، وبيلوكوزمينوفكا، ونيكولايبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و24 مركبة، ومدفعًا.

وأشارت إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في دونيتسك، وبلدة رايبولي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك"، حيث بلغت خسائر قوات كييف نحو 335 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 مركبات، كما تم تدمير مدفعيتين ومحطة حرب إلكترونية.

وتابعت أن طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية ألحقت أضرارا بمراكز لوجستية ومرافق للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات الأوكرانية، كما تضررت أيضا مستودعات تخزين الطائرات المسيّرة الهجومية ومكوناتها، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة.

وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 قنابل موجهة، ووراجمة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وراجمة صواريخ متعددة من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، و8 صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامنغو"، و828 طائرة مسيرة ثابتة الجناح.