مقتل 7 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل سبعة مسلحين خلال عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة "هانجو" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - بأن قوات الأمن نفذت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، مما أدى إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين ومقتل سبعة مسلحين.

وأضافت الإدارة أن أحد أفراد الجيش لقي حتفه أيضا خلال هذه العملية الأمنية.. مشيرة إلى أنه تم مصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزة المسلحين القتلى.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم شن عمليات تمشيط للقضاء على أي مسلحين آخرين متبقين في المنطقة.. موضحة أن الجيش تعهد بمواصلة جهوده من أجل القضاء على الإرهاب من البلاد.

يذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".