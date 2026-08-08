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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعزز مواجهة موجة الحر وتنشئ وحدات طوارئ لدعم المعرضين للخطر

حكومة كوريا الجنوبية
حكومة كوريا الجنوبية

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية اتخاذ حزمة من الإجراءات لتعزيز منظومة الاستجابة لموجات الحر، في إطار جهودها لحماية المواطنين من تداعيات الارتفاع الشديد والمستمر في درجات الحرارة، وذلك عقب دعوة الرئيس لي جاي ميونج إلى استجابة شاملة لموجة الحر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقًا للقيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن أمراض مرتبطة بالحرارة إلى 23 حالة، من بينها 13 وفاة سُجلت في المناطق الزراعية وأماكن العمل الداخلية والخارجية.

وأفادت إذاعة "كيه بي إس" بأنه سيتم إنشاء وحدات استجابة طارئة في وزارات الزراعة والصحة والعمل، بهدف توزيع مستلزمات التبريد، وتوفير الخدمات الطبية للمجتمعات الزراعية، وتعزيز الدعم الموجه إلى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الحرارة، إلى جانب إجراء عمليات تفتيش على مرافق رعاية المسنين.

كما سيتولى المسؤولون الإشراف على أماكن العمل المفتوحة وإجراء عمليات تفتيش فيها، إلى جانب المنشآت التي توظف عمالًا مهاجرين وعمالًا بعقود مؤقتة، للتأكد من الالتزام بإرشادات وإجراءات السلامة اللازمة للوقاية من الإجهاد الحراري والأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

حكومة كوريا الجنوبية حماية المواطنين الرئيس لي جاي ميونج

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