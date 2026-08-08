محافظ الوادي الجديد: صرف 459 ألف جنيه إعانات للعمالة غير المنتظمة

أعلنت محافظ الوادي الجديد حنان مجدي اعتماد وصرف إعانات الرعاية الاجتماعية والصحية وحوادث العمل للعمالة غير المنتظمة عن شهر يونيو بإجمالي 459 ألف جنيه، وفقًا للضوابط والفئات المستهدفة؛ في إطار دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع نطاق المستفيدين من مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية بالمحافظة.

وقال مدير مديرية العمل بالمحافظة أسامة إبراهيم إنه تم التواصل مع المستفيدين لاستكمال إجراءات صرف الإعانات المقررة من خلال أقرب مكتب بريد، مع استمرار جهود مديرية العمل في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من أوجه الدعم والرعاية خلال الفترة المقبلة.