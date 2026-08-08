محافظ جنوب سيناء يوجه بتكثيف التفتيش على المنشآت والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية

وجه محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال؛ بتكثيف أعمال المتابعة والتفتيش على مختلف المنشآت، والتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات قد تمثل خطورة على المواطنين أو الممتلكات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم/السبت/ مدير إدارة الحماية المدنية بجنوب سيناء اللواء أشرف عبد السلام، بمناسبة ترقيته إلى رتبة لواء وتجديد الثقة في توليه مهام منصبه، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه وخدمة الوطن.

وأشار المحافظ -خلال اللقاء - إلي أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الحماية المدنية في الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية الممتلكات، مشددًا على ضرورة استمرار رفع درجات الاستعداد والجاهزية، وسرعة التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة، والتنسيق الكامل بين إدارة الحماية المدنية وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية سرعة الاستجابة والتواجد الميداني والتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة وحسم، بما يعزز منظومة السلامة والحماية بالمحافظة، إلى جانب مواكبة أحدث التطورات في مجال الحماية المدنية وتوفير الوسائل والمعدات الحديثة التي تدعم كفاءة منظومة العمل.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بجهود رجال الحماية المدنية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم اللازم لهم وتمكينهم من أداء مهامهم على الوجه الأكمل، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز معدلات الأمان والسلامة بمختلف مدن المحافظة.