«مؤشرات إيجابية» بشأن هرمز.. عمان تكشف تطورات المفاوضات وتوجه رسالة عاجلة للأطراف

أعلنت سلطنة عمان أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، في مؤشر على استمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى ترتيبات تضمن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، الخميس، إن المحادثات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تشهد أجواء إيجابية وبناءة، مؤكدة استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

وفي بيان لها، أعربت الخارجية العمانية عن استنكارها لما وصفته بـ«الاعتداءات المتكررة» التي تتعرض لها السفن أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأكدت مسقط أن مثل هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ولسيادة المياه الإقليمية، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها.

وشددت وزارة الخارجية العمانية على ضرورة تجنب أي أعمال أو تحركات يمكن أن تؤثر سلبًا على المفاوضات الجارية أو تعرقل ما تحقق من تقدم حتى الآن.

ودعت السلطنة جميع الأطراف إلى الحفاظ على المسار التفاوضي وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تقويض الجهود المبذولة، مؤكدة أهمية استمرار الحوار بما يراعي مصالح الأطراف كافة.