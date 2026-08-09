الوادي الجديد تعلن عن 40 فرصة عمل براتب يصل لـ17 ألف جنيه شهريا.. تفاصيل

أعلنت محافظة الوادي الجديد بالتعاون مع مديرية العمل عن توفير 40 فرصة عمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك في ضوء حرص المحافظة على توفير فرص عمل لائقة بالتعاون مع القطاع الخاص وتنفيذاً لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.



فرص العمل بشركة إنتاج زراعى وشركة تمويل

وتضمنت تفاصيل الوظائف إتاحة(25) فرصة عمل بشركة متخصصة فى المنتجات الزراعية بمركز بلاط فى وتضمنت الوظائف تشغيل مدير مزرعة ومهندس زراعي وفني نخيل متخصص وعمال نخیل وفني رى محورى وسائق لودر وسائق جرار زراعي وعامل زراعي.

كما تضمنت الوظائف اتاحة (15) فرصة عمل بإحدى جنعيات التمويل المالى بمركز الداخلة تضمنت وظيفة مسئول تمویل ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الصفحة الرسمية لمحافظة الوادي الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي على أن يتم التوجه لمقر مديرية العمل أو مكاتب العمل بمراكز المحافظة لاستكمال إجراءات التقديم على الوظائف.