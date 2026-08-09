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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نبيلة مكرم: الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا أصبح نهجًا ثابتًا للدولة المصرية

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
أ ش أ

أكدت رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي السفيرة نبيلة مكرم، أن الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا أصبح نهجًا ثابتًا للدولة المصرية، وترجمة حقيقية لفكرة أن التنمية لا تكتمل إلا بوصول ثمارها إلى الشرائح الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم.

وقالت رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا لايف)، اليوم /الأحد/ - "إن القيادة السياسية وضعت المواطن في مقدمة أولوياتها، من خلال دعم متكامل يستهدف تمكين الأسر وتحسين ظروف المعيشة وتوفير احتياجاتها الأساسية، بما يؤكد أن المواطن ليس بعيدًا عن حسابات التنمية، بل يقع في قلبها.

وأضافت "أن استجابة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتكليفات القيادة السياسية تمثل ترجمة حقيقية لمعاني التكافل والتكاتف، ورسالة واضحة على أن الدولة والمجتمع المدني يعملان جنبًا إلى جنب من أجل الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية".

وأشارت رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني إلى أن العمل الأهلي في مصر يمثل عنصرًا أساسيًا في مسيرة التنمية، موضحة أن نجاح المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة "إيد واحدة" لم يكن مجرد نجاح في تنفيذ برنامج، وإنما نجاح لفكرة أعمق تقوم على أن تكاتف المؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني يتحول إلى عمل حقيقي قادر على إحداث تغيير ملموس في حياة الإنسان، يمتد أثره إلى المجتمع.

وبينت أن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة وضعت الأساس لانطلاق المرحلة الثالثة، التي تستهدف البناء على ما تحقق والوصول إلى شرائح أوسع وأكبر من المواطنين والأسر المستحقة.

وأكدت رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن المؤسسات العاملة تحت مظلة التحالف الوطني لا تكتفي برصد احتياجات المواطنين، وإنما تعمل على مساندتهم وتمكينهم من خلال حزمة متكاملة من التدخلات، تشمل التمكين الاقتصادي، والدعم الغذائي، والخدمات الطبية، وأنشطة طرق الأبواب، وغيرها من الخدمات التنموية والاجتماعية.

وأعربت عن تقديرها للشباب المتطوعين المشاركين في جهود التحالف الوطني، مشيرة إلى أن التحالف يضم ما يقرب من 100 ألف متطوع من الشباب الذين يعملون في صمت على أرض الواقع، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن خدمة الإنسان من أسمى صور العطاء.

وأكدت رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن المتطوعين يمثلون حلقة الوصل الحقيقية بين المبادرات والأسر المستحقة، حيث ينتشرون في الميدان للتعرف على الاحتياجات، والمساهمة في عمليات التغليف والتعبئة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددة على أن الاهتمام بالمواطن يُقاس بمدى القدرة على الوصول إليه في مكانه، والتعرف على احتياجاته الحقيقية، وتقديم الدعم الذي يتناسب مع ظروفه.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق المرحلة الثالثة من مبادرة (إيد واحدة)، والتي تستهدف تكثيف تدخلات مؤسسات التحالف في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال القوافل الشاملة والمجمعة، والقوافل والأنشطة التخصصية المنفردة، وأنشطة طرق الأبواب، إلى جانب مجموعة متنوعة من التدخلات التنموية والخدمية.

رئيسة الأمانة الفنية السفيرة نبيلة مكرم مداخلة هاتفية

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