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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب ناشئي السلة يواجه تشاد في ختام دور المجموعات ببطولة الأفروباسكت

منتخب ناشئي السلة
منتخب ناشئي السلة
محمد سمير

يخوض منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 عامًا، اليوم الأحد، آخر مبارياته في دور المجموعات لبطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا في العاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، أمام نظيره التشادي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع مباشرةً وحصريًا عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة السلة على يوتيوب.

ويدخل منتخب ناشئي السلة المباراة الأخيرة في الدور الأول، وهو في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد تشاد، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل المنتخب النيجيري المركز الأخير برصيد نقطتين، في المجموعة التي تتصدرها كوت ديفوار "البلد المضيف" برصيد 4 نقاط.

وتُقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد بين المجموعات الثلاث، على أن يتأهل أفضل ثمانية منتخبات من دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي، حيث سيتم تصنيف الفرق التي تحتل صدارة كل مجموعة من المركز الأول إلى الثالث، والفرق التي تحتل المركز الثاني في كل مجموعة من المركز الرابع إلى السادس، وأفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من المركز السابع إلى الثامن، وذلك بناءً على عدد الانتصارات وفارق النقاط.

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا، هم: رامي مجدي، وبيجاد مصطفى، ومصطفى تامر، وحسين يوسف، وعمر إيهاب، وسيف حمد، ومحمد خالد، وبلال صهيب، وزين الدين أحمد، وأسعد فيدار، وأحمد أسامة، ومحمد غندور.

ويرأس بعثة منتخبي الناشئات والناشئين في أبيدجان أيمن علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

يُذكر أن منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 عامًا تأهل إلى نهائيات بطولة الأفروباسكت، بعدما حل وصيفًا لبطولة تصفيات المنطقة الخامسة، التي أقيمت مؤخرًا في ستاد القاهرة الدولي.

منتخب ناشئي السلة تشاد دور المجموعات الأفروباسكت منتخب مصر لكرة السلة للناشئين

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