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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يثير الجدل بشأن خوان بيزيرا: «مين اللي بيغري اللاعب والوكيل بالفلوس؟»

بيزيرا
بيزيرا
يارا أمين

 أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل بشأن مستقبل خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية الأزمة الحالية بين اللاعب وإدارة النادي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «خوان بيزيرا ملعوب في دماغه جامد هو ووكيله، ونادي أهلي دبي مالوش علاقة بالموضوع».

وأضاف: «هو عرض على نادي الزمالك مبلغ والزمالك تفاوض، لكن لن يحصل على اللاعب حتى لو ببطاقة مؤقتة، طالما عقد اللاعب ساري مع ناديه».

وتساءل الغندور في نهاية منشوره: «مين يا ترى اللي بيغري اللاعب بالفلوس والوكيل بالعمولة؟»، مشيرًا إلى وجود طرف آخر قد يكون وراء التحركات الأخيرة المتعلقة بمستقبل اللاعب

يأتي تعليق نجم الزمالك السابق في ظل تمسك إدارة القلعة البيضاء بعودة بيزيرا وانتظامه في تدريبات الفريق، خاصة بعد غياب اللاعب عن معسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد، في ظل حالة من الجدل حول مستقبله مع النادي.

كان الزمالك قد تمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، وأكدت الإدارة رغبتها في عودته إلى التدريبات، بينما يظل موقف بيزيرا محل اهتمام خلال الفترة الحالية، في ظل التطورات المتلاحقة بشأن مستقبله

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