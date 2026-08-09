إيقاف مؤقت لمحطة مياه قرى التوطين بالقنطرة شرق.. وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم، الإيقاف المؤقت لتشغيل محطة مياه قرى التوطين بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بسبب أعمال التكريك وتطهير المجرى المائي التي تنفذها وزارة الري والموارد المائية بترعة بورسعيد.

وأوضحت الشركة أن أعمال التطهير أدت إلى ارتفاع مؤقت في نسبة العكارة أمام مأخذ المحطة، بما يستدعي توقف التشغيل مؤقتًا حفاظًا على سلامة وجودة مياه الشرب المنتجة.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة تشمل: القنطرة شرق القديمة، والقنطرة شرق الجديدة، والمنطقة الصناعية، وجلبانة، وقرية الأمل.

وأكدت الشركة متابعة العامل المركزي وقطاع المعامل والجودة بالمحطة، مع استمرار رصد المؤشرات على مدار الساعة، تمهيدًا لإعادة تشغيل المحطة فور تحسن الظروف وملاءمة المياه للتشغيل.

وفي إطار التيسير على المواطنين، أعلنت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، ويمكن طلب سيارات المياه من خلال الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو محمول.

كما خصصت الشركة أرقام 01003337349 و01275118592 لتلقي الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالموقف.