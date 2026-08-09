مدير تعليم الوادي الجديد في أول تصريحاته: المعلم والطالب يتصدران اهتماماتي

تسلّم عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، اليوم الأحد، مهام عمله مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدًا أن الارتقاء بالعملية التعليمية، ودعم المعلمين والطلاب، يأتيان على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وأعرب مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد عن خالص تقديره للقيادة السياسية، وللدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الثقة بتكليفه بتولي مهام وأعباء مدير المديرية، مؤكدًا اعتزازه بالعمل في ظل القيادة الرشيدة والداعمة للدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.

وأكد عبد الرحمن عبد اللطيف حرصه على النهوض بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة، والارتقاء بمختلف عناصرها، وفي مقدمتها المعلم والطالب، باعتبارهما محور العملية التعليمية وأولوية أساسية ضمن اهتماماته، بما يسهم في تحقيق التميز والارتقاء بمستويات الأداء والنجاح، ودعم جميع عناصر المنظومة للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية.

ووجّه مدير المديرية خالص تقديره لجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، مؤكدًا أهمية العمل بروح التعاون والفريق الواحد، وتضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، والارتقاء بالعملية التعليمية، بما يسهم في خدمة الطلاب ورفعة هذا الوطن الغالي.