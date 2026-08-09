مستشار الأمن القومي العراقي: الحكومة ماضية بتطوير الوضع الاقتصادي وحصر السلاح بيد الدولة

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، اليوم /الأحد/ أن الحكومة العراقية ماضية بتطوير الوضع الاقتصادي وحصر السلاح بيد الدولة وترسيخ الأمن في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء العبودي، مع القائم بالأعمال وكالة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق آدام يانسن، بحضور رئيس البعثة الاستشارية في العراق، رالف شرودر، وفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، وفقاً لمصالح البلد العليا.

وأكد العبودي أن العراق يتطلع لعودة الهدوء والسلام إلى المنطقة من خلال مد جسور الثقة بين جميع دول المنطقة والعالم وبما يعزز التنمية المستدامة ويخدم مصالح الجميع، مشيراً إلى أن العراق حريص على أن تكون لديه علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يخدم المصالح المتبادلة.

من جانبه أعرب يانسن عن دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة العراقية في مسارات برنامجها الوزاري في الإصلاح الأمني وتنفيذ استراتيجية الأمن الوطني التي رسمت مسار تحقيق الاستقرار والأمن بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق.