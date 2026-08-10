محافظ الفيوم يراجع الاستعدادات لظاهرة رصد الشهب والنيازك بمحمية وادي الريان

تابع محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة بفعالية مشاهدة ظاهرة رصد الشهب والنيازك، المقرر تنظيمها بمنطقة محمية وادي الريان خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس الجاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للترويج السياحي للمقومات الطبيعية والبيئية المتميزة التي تزخر بها، كما تابع آخر الاستعدادات، والترتيبات التي تم اتخاذها بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية، والتنسيقات الجارية بما يُسهم في خروج الفعالية بالصورة التي تليق بالمكانة السياحية والبيئية التي تتمتع بها المحافظة.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده، بضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة للمشاركين في حضور الفعالية، بالشكل الذي يسهم في تحقيق أقصي استفادة ممكنة منها في الترويج السياحي للمحافظة، خصوصاً في مجال السياحة البيئية.

كما أكد غنيم، على ضرورة اطلاع ضيوف المحافظة والمشاركين في فعاليات ظاهرة رصد الشهب والنيازك، على المقومات الطبيعية والسياحية المتميزة التي تزخر بها المحافظة، والتنسيق مع شركات السياحة والجهات المنظمة للرحلات السياحية، للاستفادة من مثل هذه المناسبات في دعم وتنشيط الحركة السياحية، بما يسهم في زيادة معدلات الإقبال السياحي وتنشيط حركة السياحة الداخلية بالفيوم.

ولفت المحافظ، إلى أهمية مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والبيئية الفريدة التي تتميز بها الفيوم، والترويج لمحمية وادي الريان باعتبارها إحدى الوجهات المتميزة للسياحة البيئية، بما يعزز من مكانة المحافظة على خريطة السياحة المصرية.