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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حذر يسيطر على الأسهم الأوروبية مع متابعة ملف هرمز والبيانات الاقتصادية

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
أ ش أ

استقرت الأسهم الأوروبية إلى حد كبير اليوم الاثنين، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ما أبقى أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، بينما يترقب المستثمرون أسبوعًا حافلًا بالبيانات الاقتصادية.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 660.12 نقطة؛ وكان المؤشر القياسي قد ارتفع بنسبة 1.7% الأسبوع الماضي، وأنهى جلسة الجمعة عند مستوى قياسي، مدعومًا بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بعد صدور بيانات وظائف ضعيفة، إلى جانب النتائج القوية للشركات على جانبي المحيط الأطلسي.

وبدأت تعاملات اليوم الاثنين بوتيرة هادئة، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية في صدارة اهتمام الأسواق.

وقالت إيران إنها تقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عُمان لتحديد ممرات ملاحية جديدة بين البلدين عبر مضيق هرمز، لكنها جددت التأكيد على ضرورة استيفاء الولايات المتحدة شروطًا أخرى قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي.

وارتفع قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.5%، بالتزامن مع صعود العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى 83.98 دولار للبرميل، في ظل استمرار حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي عند مستويات محدودة للغاية.

وتصدر قطاع التكنولوجيا مكاسب القطاعات الأوروبية بارتفاعه بنسبة 0.7%.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات الإعلام بنسبة 0.7%.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات التوظيف في منطقة اليورو وبيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بحثًا عن مؤشرات بشأن المسار المتوقع لأسعار الفائدة.

ومع اقتراب موسم إعلان النتائج المالية من نهايته، تشير أحدث تقديرات إل إس إي جي إلى أن أرباح شركات مؤشر ستوكس 600 خلال الربع الثاني من المتوقع أن ترتفع بنحو 21%، مقارنة بتوقعات سابقة بارتفاعها بنحو 12.5% في أوائل مايو.

وارتفعت أسهم شركة كاليدونيا ماينينج بنسبة 1.6%، بعدما أعلنت شركة تعدين الذهب التي تركز أنشطتها في زيمبابوي ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني بنسبة 16%.

الأسهم الأوروبية مضيق هرمز أسعار النفط

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