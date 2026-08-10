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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

متى يلتزم صاحب العمل بتوفير السكن والانتقالات للعمال؟.. القانون يجيب

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد
أميرة خلف

حرص قانون العمل الجديد على توفير بيئة عمل مناسبة للعمال، خاصة في المواقع والمناطق التي تفتقر إلى وسائل المواصلات أو تقع بعيدًا عن العمران.

 ونظم القانون التزامات صاحب العمل تجاه العاملين في هذه الحالات. 

توفير وسائل مواصلات

كما حدد القانون الحالات التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير وسائل الانتقال المناسبة، إلى جانب السكن والتغذية، بما يضمن حماية العمال وتوفير ظروف عمل ملائمة لهم.


في هذا الصدد، نصت  المادة 271 من القانون على الاهتمام بالعمال وإلتزامات صاحب المنشاة بالضمانات الخاصة للعمال .

ويلتزم صاحب العمل بتوفير مواصلات وسكن مناسب للعمال، كما يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة، وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.


ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن على نفقته الخاصة، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.

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