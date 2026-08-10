مياه البحر الأحمر: تأمين إمدادات الغردقة ورأس غارب بعد كسر بخط الكريمات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بدء أعمال صيانة وإصلاح كسر بخط مياه الكريمات الرئيسي المزدوج، بقطر 700 مم GRB، بمنطقة رأس شقير، مؤكدة أنه لا تأثير على انتظام ضخ مياه الشرب للمدن المستفيدة.

وأوضحت الشركة أنه تم تأمين إمدادات المياه لمدينتي الغردقة ورأس غارب من خط مياه الكريمات الرئيسي، مع اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة للتعامل مع الكسر وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشارت الشركة إلى أن الكسر الذي تعرض له خط الازدواج بمنطقة رأس شقير نتج عن أعمال حفر خاطئة نفذتها إحدى شركات البترول العاملة بالمنطقة، ما أدى إلى حدوث التلف بالخط.

وأكدت شركة مياه البحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة المتسببة في الواقعة، حفاظًا على مرافق مياه الشرب وضمان استقرار واستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.