كاتب صحفي سوداني: الجيش السوداني يتفوق استخباراتيا ويتتبع تحركات الدعم السريع

أكد الكاتب الصحفي السوداني عماد السنوسي، أن الجيش السوداني حقق انتصارات كبيرة على الأرض ودخل مناطق جديدة في السودان.

وقال عماد السنوسي في حواره على قناة " الحياة"، :" الجيش السوداني استعاد مناطق جديدة في شمال كردفان ويبسط سيطرته على مناطق كان يسيطر عليها الدعم السريع ".

وتابع عماد السنوسي:" الجيش السوداني تمكن مؤخرا من تدمير إمدادات عسكرية كانت في طريقها للدعم السريع ".

وأكمل عماد السنوسي:" الجيش السوداني وصل لمرحلة تفوق استخباراتي تمكنه من تتبع كل التحركات العسكرية للدعم السريع ".

وتابع السنوسي:" الجيش السوداني يؤمن كافة الحدود السودانية ويمنع طرق الإمداد بالسلاح للدعم السريع ، والدعم السريع يواجه صعوبة في إيصال إمداداتها العسكرية للداخل السوداني ".

