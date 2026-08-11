قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
40 سيارة إسعاف و47 شخصًا .. أرقام صادمة من موقع حادث الدواويس
التضامن : صرف فوري للتعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية
ظلال غامضة تظهر للحظات .. ماذا يحدث للأرض قبل كسوف الشمس؟
الجبهة الوطنية يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب في حادث الإسماعيلية
ترامب : روسيا أفرجت عن جندي سابق بمشاة البحرية الأمريكية
مأساة على طريق الدواويس .. أحمد موسى يقدم التعازي لأسر الضحايا
تعليق مؤقت للرحلات في مطار هانوفر الألماني بسبب تحليق مسيرة مجهولة
أحمد موسى : الرئيس السيسي وجه بالتحرك العاجل في حادث الدواويس
أحمد موسى : الدكتور مدبولي يتابع تكليفات الرئيس السيسي في حادث الدواويس
شادي شامل : كل واحد هيتطاول عليا هرفع ضده قضية
متاح الآن .. انطلاق التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات على هذا الرابط
بُث مباشر | أحمد موسى يكشف تفاصيل مأساة حادث الدواويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي سوداني: الجيش السوداني يتفوق استخباراتيا ويتتبع تحركات الدعم السريع

كاتب صحفي
كاتب صحفي
هاني حسين

أكد الكاتب الصحفي السوداني عماد السنوسي، أن الجيش السوداني حقق انتصارات كبيرة على الأرض ودخل مناطق جديدة في السودان.

وقال عماد السنوسي  في حواره على قناة " الحياة"، :"  الجيش السوداني استعاد مناطق جديدة في شمال كردفان ويبسط سيطرته على مناطق كان يسيطر عليها الدعم السريع ".

وتابع عماد السنوسي:" الجيش السوداني تمكن مؤخرا من تدمير إمدادات عسكرية كانت في طريقها للدعم السريع ".

وأكمل عماد السنوسي:" الجيش السوداني وصل لمرحلة تفوق استخباراتي تمكنه من تتبع كل التحركات العسكرية للدعم السريع ".

وتابع السنوسي:" الجيش السوداني يؤمن كافة الحدود السودانية  ويمنع طرق الإمداد بالسلاح للدعم السريع ، والدعم السريع يواجه صعوبة في إيصال إمداداتها العسكرية للداخل السوداني ".
 

السودان اخبار التوك شو الجيش السوداني الدعم السريع الخرطوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات العالمية الكبيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

صاحبة فيديو "سندوتش الطعمية

ده زميلي وسمعتي ادمرت.. صاحبة فيديو ساندوتش الطعمية ترد على اتهامات زوجها

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

غادر الرئيس الـأمريكي دونالد ترامب سراً قمة الناتو

تفاصيل مغادرة ترامب مذعورًا من تركيا.. رحل لأمريكا على متن طائرة عسكرية

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يرتفع لـ 6230 جنيها

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

ترشيحاتنا

Wi-Fi الفندق قد يكون فخًا.. كيف يستغل القراصنة الشبكات المجانية؟

Wi-Fi الفندق قد يكون فخًا.. كيف يستغل القراصنة الشبكات المجانية؟

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

بالصور

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

احترس.. علامات تدل على نقص فيتامين B12.. طرق التشخيص والعلاج

نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد