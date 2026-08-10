إيطاليا تخصص 400 مليون يورو سنويا لإنتاج الهيدروجين الحيوي

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم تخصيص 400 مليون يورو سنويا لإنتاج الهيدروجين المتجدد والحيوي، وحصة تحفيزية تصل إلى 200 ألف طن من الطاقة الإنتاجية السنوية.

وأوضحت وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية - في بيان اليوم /الإثنين/ - أن الإجراء يعد جزءا من السياسات الأوروبية والوطنية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 .

وأشارت إلى أن نظام الحوافز يستهدف تعزيز تطوير سلسلة إمداد وطنية للهيدروجين المتجدد، ودعم إنتاج الهيدروجين الأخضر المُستخلص .

وصرح وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيكيتو بأن هذا الإجراء يوفر للبلاد أداة مستقرة وتنافسية لدعم نمو سلسلة إمداد الهيدروجين المتجدد في إيطاليا.