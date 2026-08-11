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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اخبار أسوان| توريد للقمح.. وخفض درجات القبول بالثانويةالعامة.. وورشة عمل لنظم الإدارة المحلية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ  24 ساعة من يوم الاتنين الموافق:  10/8/2026 احداث متنوعة. 

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود توريد القمح المحلى بالصوامع والشون والبناكر داخل وخارج المحافظة خلال موسم الحصاد الحالى 2026 ، منذ بدء أعمال الحصاد فى منتصف أبريل الماضى بإجمالى 531 ألف و 872 طن حتى الآن ، منها 157 ألف و 836 طن داخل المحافظة ، فضلاً عن 374 ألف و 36 طن خارج المحافظة .

دعم المزارعين وتعزيز منظومة التوريد
وفى هذا الإطار، أكد المهندس عمرو لاشين أنه يتم مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الفنى واللوجستى للمزارعين، وفقاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع تكثيف حملات التوعية لتعريفهم بالمزايا والحوافز المقررة، وتشجيعهم على توريد كامل إنتاجهم من محصول القمح، بما يسهم فى دعم منظومة الأمن الغذائى، وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية.

https://www.elbalad.news/7068765

جهود متنوعة 

فى بشرى سارة لأبناء أسوان من الطلاب وأولياء أمورهم ، إعتمد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خفض الحد الأدنى لدرجات التنسيق للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام إلى 215 درجة بدلاً من 220 درجة، وذلك وفقاً لكثافات الفصول والأعداد المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بما يسهم فى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب للإلتحاق بالتعليم الثانوى العام، مع الحفاظ على إنتظام وإستقرار العملية التعليمية .

إعتماد درجات القبول بمختلف نوعيات التعليم الثانوى
جاء ذلك أثناء عرض الدكتور ربيع أبو يوسف مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان، والذى اعتمد درجات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى بمدارس المرحلة الثانوية، سواء للتعليم العام أو التعليم الفنى للعام الدراسى القادم ، وبموجب القرار أصبح الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 215 درجة ، فيما تم إدراج 3 مدارس بالتعليم الفنى ، مع النزول بالمجموع فى 4 مدارس أخرى وفقاً لنوعية المدرسة ونظام الدراسة بها .

https://www.elbalad.news/7068395

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات ورشة العمل الإقليمية لمناقشة آليات تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وآليات تنفيذ اللوائح الخاصة بتنمية الموارد الذاتية المعدلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للدعم المتواصل لتطوير الإدارة المحلية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك بمشاركة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عفيفى مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل والدكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات بالمشروع وذلك بمشاركة سكرتيرى عموم محافظات أسوان و الأقصر وقنا والوادى الجديد والبحر الأحمر، وممثلى رؤساء المراكز والمدن بالمحافظات الخمس .

https://www.elbalad.news/7068405

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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