توريد 531 ألفا و 872 طن قمح بالصوامع والشون والبناكر في أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود توريد القمح المحلى بالصوامع والشون والبناكر داخل وخارج المحافظة خلال موسم الحصاد الحالى 2026 ، منذ بدء أعمال الحصاد فى منتصف أبريل الماضى بإجمالى 531 ألف و 872 طن حتى الآن ، منها 157 ألف و 836 طن داخل المحافظة ، فضلاً عن 374 ألف و 36 طن خارج المحافظة .

دعم المزارعين وتعزيز منظومة التوريد

وفى هذا الإطار، أكد المهندس عمرو لاشين أنه يتم مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الفنى واللوجستى للمزارعين، وفقاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع تكثيف حملات التوعية لتعريفهم بالمزايا والحوافز المقررة، وتشجيعهم على توريد كامل إنتاجهم من محصول القمح، بما يسهم فى دعم منظومة الأمن الغذائى، وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية.

متابعة مستمرة لتحقيق المستهدف

وأوضح محافظ أسوان أن المواقع التخزينية المختلفة بالمحافظة تواصل إستقبال الكميات الموردة من القمح لتحقيق المستهدف الطموح للموسم الحالى والبالغ 600 ألف طن من "الذهب الأصفر"، خاصة فى ظل زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى 421 ألف فدان، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة فى التوسع الزراعى وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد من المحاصيل الإستراتيجية.

تعظيم الإستفادة من الطاقات التخزينية

فيما إكتملت السعة التخزينية بصومعة الراجحى بتوشكى بإجمالى 30 ألفاً و81 طناً، وصومعة إدفو بإجمالى 30 ألفاً و322 طناً، وبنكر إدفو بسعة 27 ألفاً و856 طناً، وبنكر المفالسة بسعة 10 آلاف و131 طناً، وشونة مطحن كوم أمبو بسعة 383 طناً ، وصومعة أسوان بواقع 5726 طناً ، بينما يتواصل التوريد بصومعة المفالسة بإجمالى 53 ألفاً و 334 طناً من أصل 60 ألف طن ، بالإضافة إلى توريد بما يعكس كفاءة منظومة التخزين والإستيعاب بالمحافظة.

جهود متنوعة

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تكثيف المتابعة الميدانية

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، يتم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والفنية، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية بجميع مواقع الإستلام، لضمان إنتظام منظومة التوريد، وإستقبال الكميات الموردة من المزارعين بكفاءة، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.



تؤكد هذه الجهود حرص محافظة أسوان على تحقيق أعلى معدلات توريد محصول القمح المحلى، ودعم المزارعين، وتعزيز منظومة الأمن الغذائى، من خلال توفير جميع التيسيرات اللازمة لإنجاح موسم التوريد، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات القومية، ويواكب رؤية أسوان 2040، ورؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.