قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توريد 531 ألفا و 872 طن قمح بالصوامع والشون والبناكر في أسوان

توريد القمح
توريد القمح
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود توريد القمح المحلى بالصوامع والشون والبناكر داخل وخارج المحافظة خلال موسم الحصاد الحالى 2026 ، منذ بدء أعمال الحصاد فى منتصف أبريل الماضى بإجمالى 531 ألف و 872 طن حتى الآن ، منها 157 ألف و 836 طن داخل المحافظة ، فضلاً عن 374 ألف و 36 طن خارج المحافظة .

دعم المزارعين وتعزيز منظومة التوريد
وفى هذا الإطار، أكد المهندس عمرو لاشين أنه يتم مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الفنى واللوجستى للمزارعين، وفقاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع تكثيف حملات التوعية لتعريفهم بالمزايا والحوافز المقررة، وتشجيعهم على توريد كامل إنتاجهم من محصول القمح، بما يسهم فى دعم منظومة الأمن الغذائى، وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية.

متابعة مستمرة لتحقيق المستهدف
وأوضح محافظ أسوان أن المواقع التخزينية المختلفة بالمحافظة تواصل إستقبال الكميات الموردة من القمح لتحقيق المستهدف الطموح للموسم الحالى والبالغ 600 ألف طن من "الذهب الأصفر"، خاصة فى ظل زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى 421 ألف فدان، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة فى التوسع الزراعى وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد من المحاصيل الإستراتيجية.

تعظيم الإستفادة من الطاقات التخزينية
فيما إكتملت السعة التخزينية بصومعة الراجحى بتوشكى بإجمالى 30 ألفاً و81 طناً، وصومعة إدفو بإجمالى 30 ألفاً و322 طناً، وبنكر إدفو بسعة 27 ألفاً و856 طناً، وبنكر المفالسة بسعة 10 آلاف و131 طناً، وشونة مطحن كوم أمبو بسعة 383 طناً ، وصومعة أسوان بواقع 5726 طناً ، بينما يتواصل التوريد بصومعة المفالسة بإجمالى 53 ألفاً و 334 طناً من أصل 60 ألف طن ، بالإضافة إلى توريد بما يعكس كفاءة منظومة التخزين والإستيعاب بالمحافظة.

جهود متنوعة

تكثيف المتابعة الميدانية
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، يتم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والفنية، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية بجميع مواقع الإستلام، لضمان إنتظام منظومة التوريد، وإستقبال الكميات الموردة من المزارعين بكفاءة، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.


تؤكد هذه الجهود حرص محافظة أسوان على تحقيق أعلى معدلات توريد محصول القمح المحلى، ودعم المزارعين، وتعزيز منظومة الأمن الغذائى، من خلال توفير جميع التيسيرات اللازمة لإنجاح موسم التوريد، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات القومية، ويواكب رؤية أسوان 2040، ورؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

أسوان محافظة اسوان أخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

عم سيد

مسن يعيش بمفرده بعد بتر قدمه: ولادي مش بيسألوا عليا وسابوني في الشارع

واحد من الناس

هتيجي إمتى يا محمد.. عم سيد يبكي على الهواء بسبب جحود ابنه

مصممة أزياء

مصممة أزياء: جائزة الدولة التشجيعية مسؤولية.. وتنسيق ألوان الشخصيات أبرز تحديات «وش في وش»

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد