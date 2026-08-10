محافظ أسوان يلتقى رئيس الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة مشروعات " حياة كريمة "

إلتقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان باللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث تناول اللقاء إستعراض الجهود التى تقوم بها المصانع والشركات التابعة للهيئة فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

متابعة مشروعات "حياة كريمة "

جاء ذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والدكتور حسام بدران رئيس القطاع الفنى بالهيئة العربية للتصنيع ، واللواء مهندس أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس قطاع المشروعات ، واللواء رماح السيد القائم بأعمال السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية ، فضلاً عن رؤساء ومستشارى ومديرى القطاعات بالمصانع والشركات المنفذة للمشروعات .

المحافظ يشيد بالدور الوطنى للهيئة العربية للتصنيع

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالدور الوطنى الذى تقوم به الهيئة العربية للتصنيع، من خلال التعاون مع شركاء النجاح من المصانع والشركات التابعة لها، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة والإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة ، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ وتذليل أى معوقات قد تواجه المشروعات، بما يضمن الإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة وتحقيق المستهدف منها على الوجه الأكمل .

جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات



أشاد اللواء مختار عبد اللطيف بالدور المحورى للأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان وتعاونهم الصادق ، معتبراً أن ما تحقق من إنجازات متقدمة هو نتاج طبيعى لتكامل الرؤية وتوحيد الصفوف .

هذا فيما قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع ومرافقوه من الهيئة والمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على مدار يومين بجولة ميدانية شملت عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الموقف التنفيذى على الطبيعة، والتأكيد على سرعة الإنتهاء من الأعمال وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ، وشملت الجولة تفقد محطة مياه الرمادى «الحصايا»، ومحطة معالجة قرية الكلح غرب، ومحطة رفع كوم الأمير الرئيسية، ومحطة رفع قرية الكلح غرب بكوم الأمير الفرعية، ومحطة رفع المساعدة بقرية العباسية، ومحطة الرفع الرئيسية بقرية العباسية، ومحطة رفع قرية سبيل العرب، ومحطة الرفع الفرعية بقرية منيحة، بالإضافة إلى محطة معالجة قرية الكاجوج .

التشديد على سرعة الإنتهاء من المشروعات

شددت قيادات الهيئة والمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى خلال الجولة على ضرورة دفع معدلات التنفيذ، والإنتهاء من الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة، بما يسهم فى دخول هذه المشروعات الخدمة فى أقرب وقت ممكن، وتحقيق أقصى إستفادة للمواطنين المستهدفين منها .

تبادل الدروع

وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع تأكيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين لتحقيق أهداف المبادرة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



وتأتى هذه الجهود فى إطار ما تشهده محافظة أسوان من تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بما يعكس إهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية ، ودعم جهود التنمية الشاملة بقرى ومراكز المحافظة بما يتواكب مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.