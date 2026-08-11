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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطوة أخيرة تفصل هيثم حسن عن الانتقال إلى سيلتك الاسكتلندي

هيثم حسن
هيثم حسن
يمنى عبد الظاهر

كشف الصحفي الاسكتلندي ميشيل شيراز عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المصري هيثم حسن، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي، في ظل اقترابه من الانتقال إلى صفوف سيلتك الاسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شيراز إن هيثم حسن سيصل إلى المملكة المتحدة اليوم، الثلاثاء، من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى نادي سيلتك، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي وصول اللاعب إلى المملكة المتحدة في إطار استكمال الخطوات النهائية الخاصة بالانتقال، والتي تتضمن إنهاء الإجراءات المطلوبة قبل توقيع العقود والإعلان عن انضمامه رسميًا إلى الفريق الاسكتلندي.

ويعد هيثم حسن من اللاعبين أصحاب الخبرات الأوروبية، بعدما خاض تجارب في الملاعب الإسبانية والدنماركية، ويأمل في أن تمثل خطوة الانتقال إلى سيلتك محطة جديدة في مسيرته، خاصة مع المنافسة القوية التي يخوضها النادي على المستوى المحلي والقاري.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للإجراءات الطبية اللازمة قبل إتمام انتقاله بشكل رسمي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة فور الانتهاء من جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد.

ويترقب الجمهور المصري تطورات الصفقة، خاصة أن هيثم حسن يمتلك القدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو ما قد يمنحه فرصة لإثبات نفسه في تجربة جديدة بالدوري الاسكتلندي.

ويعمل سيلتك خلال فترة الانتقالات الصيفية على تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، ويأتي التعاقد مع هيثم حسن ضمن تحركات النادي لتعزيز خياراته الهجومية والمنافسة على البطولات المحلية والمشاركة الأوروبية.

الصحفي الاسكتلندي ميشيل شيراز المصري هيثم حسن فريق ميتيلاند الدنماركي الفريق الاسكتلندي

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