بنك الدولة الهندي يعود إلى سوق السندات بالدولار بعد غياب عام وسط توقعات بطلب قوي

يعود بنك الدولة الهندي، أكبر بنك مقرض في البلاد، إلى سوق السندات العامة المقومة بالدولار بعد غياب دام نحو عام، وسط توقعات بتسجيل طلب قوي على إصداره المزمع لأجل 5 سنوات، وفقا لما ذكره 3 مصرفيين مشاركين في ترتيب الإصدار اليوم الثلاثاء.

وسيتم إصدار السندات من خلال فرع بنك الدولة الهندي في لندن، مع تحديد إرشادات التسعير الأولية عند نحو 120 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

يأتي الإصدار في وقت تتجه فيه البنوك الهندية بقوة إلى سوق الإصدارات المقومة بالدولار، بعدما فتح بنك الاحتياطي الهندي في يونيو تسهيلا لمبادلة العملات، ما جعل الاقتراض من الخارج أقل تكلفة.

ومن المتوقع أن يجمع بنك الدولة الهندي ما لا يقل عن 500 مليون دولار، رغم أن الحجم النهائي للإصدار سيتحدد وفقا لحجم طلب المستثمرين.

وقال المصرفيون إن البنك بدأ تسويق السندات، ومن المتوقع أن يستكمل عملية البيع بحلول نهاية الأسبوع، رافضين الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال أحد المصرفيين إن بنك الدولة الهندي يعرض علاوة كبيرة على فروق العائد، رغم أن التسعير النهائي قد يتقلص بما يصل إلى 30 نقطة أساس. كما توقع المصرفي أن يصل حجم الإصدار إلى مليار دولار أو أكثر.

ومنحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفا متوقعا عند مستوى بي بي بي سالب للسندات الممتازة غير المضمونة المقترحة.

وقالت وكالة التصنيف إن السندات ستكون التزامات مباشرة وغير مضمونة وغير خاضعة للمرتبة الأدنى لبنك الدولة الهندي، وستتمتع بالمرتبة نفسها مع ديونه الأخرى غير المضمونة وغير الخاضعة للمرتبة الأدنى.

وكان بنك الدولة الهندي يعتزم جمع مليار دولار من خلال إصدار عام لسندات مقومة بالدولار في يونيو، لكنه أرجأ عملية البيع بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد الإصدارات الكبيرة التي طرحتها جهات الإقراض الهندية.

وبعد ذلك، جمع البنك 600 مليون دولار من خلال طرح خاص لسندات مقومة بالدولار لأجل 3 سنوات، بفارق عائد قدره 100 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة.

وجمعت جهات إقراض خاصة كبرى، من بينها بنك إتش دي إف سي وبنك أكسيس وبنك آي سي آي سي آي، تمويلا من خلال سندات مقومة بالدولار خلال شهري يونيو ويوليو.