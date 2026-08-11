قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
الشرقية : تجهيز المقابر لتشييع جثامين أبناء المحافظة ضحايا حادث الدواويس
عائد افتراضي 20% .. الضرائب تكشف تفاصيل الصكوك التمويلية
جدل واسع | وكيل عبدالله السعيد يطلب الرحيل .. والزمالك : لم نحسم موقف اللاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«صباح البلد» يستعرض مقال صفاء نوار تحت عنوان: ما زال الخير في أمتي

صفاء نوار
صفاء نوار
البهى عمرو

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي محمد جوهر، مقالا للكاتبة الصحفية صفاء نوار، تحت عنوان: «ما زال الخير في أمتي».

وقالت صفاء نوار: "ما زال الخير في أمتي".. أقولها من قلبي، فأنا أعمل في هذا المجال منذ أن بدأت حياتي الصحفية في مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية.

 هناك عرفت معنى أن يصل الخير إلى مستحقه، ورأيت بعيني فرحة أسرة وجدت من يقف إلى جوارها، ودموع أم اطمأنت على أبنائها، وسعادة طفل بملابس جديدة أو حقيبة للمدرسة.

تعلمت من أستاذي عملاق الصحافة العربية مصطفي أمين أن وراء كل مساعدة حكاية إنسانية، وأن أبسط الأشياء قد تصنع فرقًا كبيرًا في حياة أسرة. 

كرتونة المواد الغذائية تمنح أمًّا قدرًا من الطمأنينة، والكرسي المتحرك يساعد مريضًا على الحركة، والحقيبة المدرسية تجعل طفلًا يستقبل عامه الدراسي بفرحة، واللعبة الصغيرة ترسم ابتسامة قد تبقى طويلًا في ذاكرته.

وشاركتني هذا المشوار الإنساني أستاذتي إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع “صدى البلد” ومدير تحرير جريدة “الأخبار” اليومية. 

عملت تحت إشرافها في مشروعات "ليلة القدر" و"أسبوع الشفاء"، وعشنا فرحة الأسر عندما يصل إليها الخير، ورأينا كيف يستطيع الاهتمام الصادق أن يغير حياة إنسان. 

كما سبقتني أستاذتي إلهام في العمل مع مؤسسة أبو العينين منذ بداياتها، ثم جئت لأواصل معها هذه الرحلة التي جمعتنا سنوات طويلة حول هدف واحد، هو خدمة الناس والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا
حيث أتابع عن قرب الاستعدادات للقوافل.

وأرى حجم الجهد المبذول حتى يصل الخير إلى مستحقيه، وأشعر مع كل كرتونة تُغلق وكل حقيبة تُجهز بأن هناك أسرة تنتظر، وأن هذه الأشياء ستتحول بعد ساعات إلى طعام في بيت، ودواء لمريض، وفرحة في قلب طفل.

تحولت مؤسسة أبو العينين إلى خلية نحل؛ مئات المتطوعين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا في سباق مع الزمن لتجهيز آلاف الكراتين وأطنان المواد الغذائية، والكراسي الطبية المتحركة، والأدوية، والحقائب المدرسية، ولعب الأطفال، وغيرها من الاحتياجات، استعدادًا لمشاركة المؤسسة في المرحلة الثالثة من مبادرة "إيد واحدة".

رأيت المتطوعين يحملون الكراتين، ويرتبون محتوياتها، ويراجعون كل قطعة، ويجهزون الحقائب والهدايا بحماس ومحبة.

وكل متطوع يعرف أن ما تلمسه يداه سيصل إلى إنسان ينتظره؛ أم تحمل همّ بيتها، أو مريض يحتاج إلى الدواء، أو طفل ينتظر حقيبته ولعبته. 

هؤلاء المتطوعون يقدمون وقتهم وجهدهم من القلب، وتكفيهم ابتسامة طفل ودعوة أم حتى يشعروا بأن تعبهم تحول إلى خير حقيقي.

وتنفرد مؤسسة أبو العينين خلال هذه القوافل بتجهيز علب حلوى المولد النبوي الشريف. 

وقد أسعدتني هذه الفكرة كثيرًا، لأنني أعرف من سنوات عملي في المجال الخيري قيمة التفاصيل الصغيرة في حياة الأسر.

علبة الحلوى تحمل معها بهجة المناسبة، وتجمع الأسرة حول لحظة سعيدة، وأرى داخل المؤسسة اهتمامًا حقيقيًا بكل تفصيلة، بتوجيهات النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومتابعة السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، فهما يعرفان احتياجات هذه الأسر، ويحرصان على أن يصل الخير إليها بصورة تحفظ كرامتها وتمنحها الشعور بالاهتمام.

وتنطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "إيد واحدة" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشعر بكل فرد على أرض مصر، ويتابع آثار الظروف الاقتصادية العالمية التي تأثر بها العالم كله، ويوجه باستمرار بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية والتوسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وتتجه خلال هذا الشهر ثماني قوافل إلى ثماني محافظات في صعيد مصر، وتبدأ اليوم من محافظة الفيوم، من خلال قوافل شاملة، وأنشطة تخصصية، وحملات طرق الأبواب، إلى جانب تدخلات تنموية وخدمية متنوعة.

وأشعر بقيمة كبيرة لحملات طرق الأبواب؛ لأنها تصل إلى الأسرة في مكانها، وتتعرف إلى احتياجاتها الحقيقية. هناك مرضى تمنعهم ظروفهم الصحية من طلب المساعدة، وكبار سن يعيشون في قرى بعيدة، وأمهات يحملن مسؤولية أسر كاملة، وأطفال ينتظرون فرصة للفرحة والبهجة.

اسم مبادرة "إيد واحدة" يلخص روح المصريين؛ يد تجهز، ويد تحمل، ويد تطرق الباب، ويد تتسلم الخير بدعوة صادقة. وخلال وجودي في مؤسسة أبو العينين، رأيت كيف تتحول هذه الكلمات إلى عمل حقيقي، وكيف تجتمع الأيادي من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية وإدخال الطمأنينة والفرحة إلى بيوتها.

من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، حيث بدأت حياتي الصحفية ومازلت اعمل بها ، إلى مؤسسة أبو العينين التي أواصل فيها رحلتي مع العمل الاجتماعي، بقي المشهد قريبًا من قلبي: أناس يعملون بحب، وخير يصل إلى مستحقيه، وأسرة تستقبله بفرحة ودعوة صادقة.

ما زال الخير في أمتي، وسيظل حاضرًا في قلب مصر، وفي كل يد تمتد بالعطاء، وفي كل إنسان يشعر بغيره ويسعى إلى إسعاده.

وكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسساته  وللنائب محمد أبو العينين والسيدة سمية أبو العينين، ولمتطوعي المؤسسة، ولكل إنسان يشارك في صنع هذا الخير وإيصاله إلى أهله.

صفاء نوار صباح البلد ليلة القدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات العالمية الكبيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

ترشيحاتنا

ممثله تركيه

حسيت إنه ابني ... الممثلة التركية عن إعلانها مع محمد صلاح

رونالدينيو

رونالدينيو على خط إنقاذ موناكو.. أسطورة البرازيل يقترب من الاستحواذ على نادي السلة

منتخب الصالات

مران منتخب مصر لكرة الصالات استعدادا لمواجهة تنزانيا..صور

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد