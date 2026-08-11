ضربة جديدة لبوجبا.. إصابة الفرنسي خلال مران موناكو

تلقى الفرنسي بول بوجبا ضربة جديدة خلال استعداداته مع فريقه موناكو، بعدما تعرض لإصابة خلال مران الفريق صباح اليوم، في واقعة أثارت القلق بشأن جاهزية لاعب الوسط المخضرم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «Nice-Matin»، تعرض بوجبا للإصابة خلال تدريبات موناكو، بعدما أطلق صرخة من الألم قبل أن يسقط أرضًا أثناء مشاركته في تدريبات تنافسية بالكرة.

واضطر اللاعب الفرنسي إلى مغادرة أرض الملعب بمساعدة اثنين من أفراد الجهاز المعاون، في انتظار خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه.

وتأتي الإصابة في توقيت صعب بالنسبة لبوجبا، الذي يسعى لاستعادة مستواه والعودة بشكل منتظم إلى الملاعب، لتزيد هذه الواقعة من حالة القلق حول قدرته على المشاركة مع موناكو خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تكشف الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب عن حجم الإصابة، وما إذا كانت ستؤثر على برنامجه الإعدادي مع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.