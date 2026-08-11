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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"مشروعك" ببني سويف يموّل 18 ألف مشروع ويوفر 28.7 ألف فرصة عمل منذ 2015

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

عقد كامل علي غطاس، السكرتير العام لمحافظة بني سويف اجتماع لجنة تسيير أعمال «مشروعك»، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع ومخرجاته، وفقًا للإحصائية منذ بدء العمل بالمشروع عام 2015 وحتى أغسطس 2026، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير سبل التيسير أمام المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

وخلال الاجتماع، وجه السكرتير العام بتكثيف الإعلان والتعريف بخدمات «مشروعك» للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، والتعريف بالتسهيلات والخدمات التي يتيحها المشروع، مع العمل على جذب المشروعات والأنشطة التي تعمل خارج الإطار الرسمي إلى المظلة الرسمية، بما يتيح لأصحابها الاستفادة من التيسيرات والحوافز والخدمات التمويلية والإجرائية التي يوفرها المشروع.

كما شدد على أهمية التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة على دعم المشروعات متناهية الصغر باعتبارها أحد المحاور المهمة لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى دخل الأسر، مع التأكيد على إزالة أية مشكلات أو معوقات قد تواجه مقرات «مشروعك» أو تؤثر على سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة ستوفر كامل الدعم لمديري المقرات والعاملين بها لتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.

وأوضحت الأستاذة نهى محمد، مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة بالمحافظة، أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة منذ بداية المشروع بلغ 20 ألفًا و473 طلبًا، فيما بلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها 17 ألفًا و980 مشروعًا، بإجمالي تمويل بلغ 2 مليار و856 مليونًا و785 ألف جنيه، وأسهمت تلك المشروعات في توفير 28 ألفًا و784 فرصة عمل بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هند أحمد، أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم الاستفادة من النتائج التي حققها «مشروعك»، مع إعطاء أولوية للمشروعات متناهية الصغر باعتبارها من أكثر الأنشطة قدرة على الانتشار وتوفير فرص عمل بتكاليف استثمارية محدودة، لافتة إلى أن نجاح المشروع لا يقاس فقط بحجم التمويلات المقدمة، وإنما أيضًا بمدى استدامة المشروعات وقدرتها على الاستمرار والنمو وتوفير فرص عمل حقيقية.

حضر الاجتماع كل من  نهى محمد علي مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، د.هند أحمد مسؤول الملف بالمحافظة، ومسؤولو مشروعك بالوحدات المحلية.

بني سويف الفشن محافظة بني سويف

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