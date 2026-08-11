حريق ضخم يلتهم عمارة سكنية في حدائق الأهرام.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

اندلع حريق هائل داخل عمارة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

كواليس اندلاع النيران

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل العقار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لمحاصرة الحريق وإخماده، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة، تمهيدا للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع النيران وحصر الخسائر الناجمة عن الحادث.