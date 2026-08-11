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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 3 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

ضبط 3 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك
ضبط 3 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك
أحمد زهران

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم نحو 3 أطنان من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ثبوت وجود شوائب وذباب ومواد كيميائية غير مسموح باستخدامها، إلى جانب كميات مجهولة المصدر تعرضت لسوء التخزين وأشعة الشمس، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، لتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش والاحتكار والتلاعب بالسلع.


لبن بالذباب والمواد الكيميائية


تمكنت الحملات من ضبط أحد معامل تجميع الألبان، وبداخله نحو 1750 كيلوجراماً من الألبان الطازجة، وتبين من الفحص وجود ذباب وشوائب والتهاب بالضرع، إلى جانب إضافة مواد قلوية لمعادلة الحموضة، ووجود بكتيريا بروتيوليك، فضلاً عن غش اللبن بإضافة المياه وبعض الإضافات الكيميائية غير المسموح بها.


وأظهر قياس درجة الحموضة «PH» أن النسبة بلغت 7.2، فيما سجلت نسبة المياه 5.79، وأكدت الفحوص أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.


ألبان مجهولة المصدر

كما ضبطت الحملات نحو 1200 كيلوجرام من الألبان مجهولة المصدر، محملة على سيارتين غير مجهزتين لنقل الألبان، وبفحص المضبوطات بمعرفة مراقبة الأغذية تبين حدوث تغير في خواصها الطبيعية نتيجة تعرضها لأشعة الشمس المباشرة وسوء التخزين، فضلاً عن اختلاطها بشوائب وملوثات، وانتهى الفحص إلى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وضبطت إحدى السيارات محملة بنحو 800 كيلوجرام من اللبن مجهول المصدر، عبارة عن 39 جردلاً بلاستيكياً، يزن الجردل الواحد 20 كيلوجراماً.

كما ضُبطت سيارة أخرى محملة بنحو 400 كيلوجرام من الألبان مجهولة المصدر، معبأة داخل براميل معدة في الأساس للاستخدام في الأغراض الكيميائية، بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

حملات على الأسواق

وأوضح جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات الرقابية لم تقتصر على معامل تجميع الألبان، وإنما شملت المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، وتوكيلات الغاز، للتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.


كما شملت الحملات محطات الوقود لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة، وإجراء أعمال الجرد ومراجعة الرخص والسجلات ومتابعة عمليات التوزيع وضبط الأسعار، إلى جانب المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم الألبان غير الصالحة حملات رقابية

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