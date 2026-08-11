مدير تعليم البحر الأحمر يتابع تدريبات معلمي البكالوريا المصرية والذكاء الاصطناعي

تابع الدكتور أشرف العربي، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، سير التدريبات المهنية للمعلمين المستهدفين ببرامج التطوير، خلال زيارته لمبنى الملحق (1)، في إطار خطة المديرية لرفع كفاءة الكوادر التعليمية ومواكبة التطورات الحديثة في مجالات التعليم والتكنولوجيا.

وشهدت فعاليات التدريب تنفيذ برنامجين تدريبيين داخل قاعتين، حيث خُصصت القاعة الأولى لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 45 متدربًا، بهدف تنمية مهاراتهم في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في العملية التعليمية.

وفي القاعة الثانية، جرى تنفيذ تدريب على منهج البكالوريا المصرية، إلى جانب المنهج المطور لمادة علم النفس بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2026/2027، بمشاركة موجهي ومعلمي المرحلة الثانوية من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، بإجمالي 33 متدربًا.

ويحاضر في برنامج البكالوريا المصرية كل من محمد الأزهري، موجه عام علم النفس، و سامح ميخائيل، بينما تتولى الأستاذة مريم القس إيليا نعيم تدريب برنامج الذكاء الاصطناعي.

ويشرف على تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية محمد عبد الحميد، مدير إدارة التدريب، بما يدعم جهود المديرية في تطوير مهارات المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع المناهج الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، وتحسين جودة العملية التعليمية بالمحافظة.