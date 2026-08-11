محافظ مطروح يمهل المحال 15 يوما لتوفير حاويات قمامة.. وإجراءات قانونية للمخالفين

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، توجيهات بإلزام أصحاب المحال العامة والتجارية بمدينة مرسى مطروح بتوفير حاويات مخصصة لجمع المخلفات أمام محالهم، على ألا تقل سعة الحاوية عن 240 لترًا، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

15يوم مهلة

وحدد القرار مهلة قدرها 15 يومًا أمام أصحاب المحال لتنفيذ الالتزام وتوفير الحاويات وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة، على أن تبدأ عقب انتهاء المهلة حملات تفتيش ومتابعة ميدانية لرصد مدى التزام المحال بالتعليمات.

إجراءات قانونية

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما في ذلك تحرير المحاضر المقررة، مع تكليف مركز ومدينة مرسى مطروح، ومركز إصدار تراخيص المحال العامة، وإدارتي المخلفات الصلبة وشئون البيئة بديوان عام المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم إلقاء المخلفات بصورة عشوائية.

وأكد الزملوط أن الحفاظ على نظافة شوارع مدينة مرسى مطروح مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب المحال والمواطنين، مشيرًا إلى أن الالتزام باستخدام الحاويات المخصصة يسهم في الحد من تراكم القمامة وتحسين المظهر العام، بما يتناسب مع مكانة مطروح كواحدة من أهم المدن السياحية.