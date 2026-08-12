خبير عسكري: تحركات إيران الأخيرة تحمل رسائل تصعيد لأمريكا وإسرائيل

قال اللواء الدكتور وائل ربيع، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التحولات الأخيرة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية تشير إلى توجه طهران نحو تشديد موقفها في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال وائل ربيع، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مضيق هرمز يمثل ورقة الضغط الأبرز بيد إيران، لما يتمتع به من أهمية استراتيجية وتأثير مباشر على حركة النفط والاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن طهران تستخدمه لرفع كلفة التصعيد ودفع الأطراف الدولية نحو التهدئة.

وتابع أن المواجهة دخلت مرحلة من «الاستعصاء الاستراتيجي»، في ظل صعوبة حسم الصراع عسكريًا لأي من الطرفين، بالتزامن مع ضغوط داخلية وأمريكية تدفع باتجاه البحث عن مخرج سياسي.

دوائر صنع القرار الإيراني

وأشار ربيع إلى أن صعود شخصيات ذات خلفيات أمنية وعسكرية إلى مواقع مؤثرة يعكس تشددًا متزايدًا داخل دوائر صنع القرار الإيراني، بينما تعكس إعادة تنظيم المسؤوليات العسكرية استعداد طهران للتعامل مع احتمالات تصعيد أوسع.