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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتفاق مبدئي وعقد ضخم .. «فلاهوفيتش» يقترب من بشكتاش

فلاهوفيتش
فلاهوفيتش
إسراء أشرف

اقترب الصربي دوسان فلاهوفيتش من خوض تجربة جديدة في الدوري التركي، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع بشكتاش بشأن الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لتقارير تركية، فإن مهاجم يوفنتوس السابق وافق على توقيع عقد مع بشكتاش لمدة 3 مواسم، في خطوة ستجمعه مجددًا بزميله السابق فينتشنزو إيتاليانو.

وكان فلاهوفيتش قد أصبح لاعبًا حرًا منذ نهاية عقده مع يوفنتوس في 30 يونيو الماضي، ليصبح متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ دون مقابل.

وكشف ياجيز سابونجو أوغلو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن المهاجم الصربي توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة بشكتاش مساء اليوم، على أن تستكمل الإجراءات الخاصة بإتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وبحسب التفاصيل المتداولة، سيحصل فلاهوفيتش على راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو، إلى جانب حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء قد تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو، فضلًا عن مكافأة توقيع كبيرة للاعب ووكيله عند إتمام انتقاله إلى النادي التركي.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «أ سبور» أن سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش، توجه إلى العاصمة الصربية بلجراد لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بالصفقة، على أن يعود إلى إسطنبول عبر مطار أتاتورك الدولي يوم الأربعاء 12 أغسطس.

وفي حال اكتمال الاتفاق بصورة رسمية، سيكون فلاهوفيتش أمام محطة جديدة في مسيرته بعد تجربته مع يوفنتوس وفيورنتينا، وسط آمال كبيرة من جماهير بشكتاش في أن يمثل إضافة هجومية قوية للفريق.

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