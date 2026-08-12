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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يعيد التفكير في ضم نجم بتروجيت بعد تعثر صفقة اللاعب الأجنبي

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على موقع «يوتيوب»، عن تطورات جديدة في ملف تدعيم خط وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال محمود شوقي إن مسؤولي الأهلي عادوا خلال الساعات الأخيرة للتفكير في التعاقد مع الثنائي محمد مخلوف وأدهم حامد، وذلك بعد تعثر التعاقد مع لاعب وسط أجنبي، إلى جانب قيد المغربي أشرف داري.

وأوضح شوقي أن الأهلي تواصل بالفعل مع أدهم حامد، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء فوجئوا بأن اللاعب بات قريبًا من الانتقال إلى نادي زد.

وأشار إلى أن الأهلي علم أن صفقة انتقال أدهم حامد إلى زد لم تُحسم بشكل نهائي، وأن المفاوضات في مراحلها الأخيرة، وهي المعلومة التي وصلت إلى مسؤولي الأهلي من اللاعب نفسه.

وأضاف أن اتصالات جرت بين الأهلي ومسؤولي بتروجيت خلال الساعات الماضية، من أجل بحث إمكانية ضم اللاعب، مؤكدًا أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في الملف.

واختتم محمود شوقي بأن انضمام أدهم حامد إلى الأهلي يظل واردًا بقوة، بشرط عدم مغالاة نادي بتروجيت في مطالبه المالية لإتمام الصفقة.

الأهلي محمد مخلوف وأدهم حامد المغربي أشرف داري نادي زد بتروجيت

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