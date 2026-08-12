متحدث الخارجية الباكستانية: نضطلع بمسؤولية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية السفير طاهر اندرابي اليوم (الأربعاء)، أن إسلام آباد تضطلع بمسؤولية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها بلاده لإحياء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال السفير طاهر اندرابي، خلال مؤتمر صحفي،:" إن إسلام آباد ملتزمة بالمساعدة في حل جميع الأزمات العالقة في الشرق الأوسط ودول الخليج"، موضحا أن باكستان تستمر في جهود الوساطة عبر قنوات اتصال مباشرة وغير مباشر من أجل استئناف الحوار بين واشنطن وطهران وحل كافة المسائل العالقة في المنطقة.

وفيما يتعلق باتفاق مكة،ثمن اندرابي الجهود الكبيرة التي بذلها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، لتسهيل التوقيع على هذا الاتفاق الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية وتركيا.

وأوضح أن إسلام آباد اضطلعت بدور مهم للغاية من أجل المضي قدما في اتفاق مكة، مشيرا إلى حرص القيادة الباكستانية تعلى بذل قصارى الجهد عبر تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة مع العديد من دول العالم لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعلنت كل من السعودية وتركيا وباكستان، في العاشر من شهر أغسطس الجاري، التوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتهدف الاتفاقية، بحسب البيان المشترك، إلى تعزيز الردع الجماعي وتوسيع التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، وتنص على أن أي هجوم مسلح على إحداها يعد هجوما عليها جميعا.