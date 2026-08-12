ليبيا.. ترقية الشهيد اللواء فوزي المنصوري إلى رتبة فريق

أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر قرارا بترقية الشهيد اللواء "فوزي المنصوري" إلى رتبة فريق.



وفي وقت سابق ؛ أعلنت الحكومة الليبية اغتيال اللواء فوزي المنصوري، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، إثر تفجير سيارته في بنغازي.

وصف الجيش العملية بـ"الجبانة" وهدد بملاحقة الجناة. المنصوري كان من أبرز قيادات الجيش بقيادة خليفة حفتر، وتولى مناصب عسكرية مهمة منذ 2014، وتم تعيينه مديراً للاستخبارات عام 2024.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين، لم يتم الكشف عن هويتيهما، قولهما إن عملية الاغتيال وقعت إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته خارج منزله بمنطقة الهواري في بنغازي.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء فوزي المنصوري، الذي وصفته بأنه "أحد رجال قواتنا المسلحة الأبطال، الذين شهدت لهم ساحات المعارك بإقدامهم وشجاعتهم، وقد قارع الإرهاب في ملحمة الكرامة وساهم في القضاء عليه".