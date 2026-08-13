قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار بابوي بتعيين الأنبا رويس نائبًا بابويًا لإيبارشية ملبورن بأستراليا
انتشار أمني لضبط السير.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
صندوق النقد الدولي: مصر سدّدت 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016|فيديو
تصعيد خطير .. روسيا تستهدف مركز قيادة للبحرية الأوكرانية في ميناء ريني
«أمه جالها جلطة لما عرفت».. عم أحد ضحايا حادث الإسماعيلية يكشف تفاصيل مؤلمة | فيديو
أمطار رعدية في عز الحر .. تعرّف على طقس السعودية اليوم
آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2026 اليوم |سجل بياناتك هنا
بعد استهدافها قبالة اليمن .. النقل: السفينة تيهاما تنزانية العلم تُدار من دبي ولم يسبق لها دخول مصر
محمد معيط: مصر تستهدف خفض الدين إلى نحو 78% من الناتج المحلي |فيديو
الكهرباء تصعق الموجة الحارة وتتغلب على ذروة الاستهلاك.. أحمال قياسية تصل إلى 40200 ميجاوات
«النقل» توضح حقيقة استهداف الحوثيين للسفينة «TIHAMA» وارتباط الشركة المشغلة بها بالإسكندرية
البديل العسكري وارد.. وزير الحرب الأمريكي: جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع كوبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بتهمة سب عاصم الجزار وزير الإسكان السابق.. موظفة تواجه هذه العقوبة بالقانون

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق
معتز الخصوصي

قررت جهات التحقيق إحالة موظفة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بسب وقذف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت التحقيقات أن المتهمة نشرت عبارات ومنشورات تضمنت إساءة إلى المجني عليه، وتضمنت ألفاظًا وعبارات اعتبرتها جهات التحقيق سبًا وقذفًا في حقه، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

لذا قررت النيابة إحالة المتهمة إلى المحكمة المختصة لمحاكمتها عما أسند إليها من اتهامات، وتحديد جلسة لنظر القضية، أمام المحكمة المختصة.

عقوبة السب

تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

موظفة المحاكمة الجنائية سب وقذف مواقع التواصل الاجتماعي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

زلزال

هزة أرضية بشرق القاهرة بسبب أعمال إنشائية.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

موعد إجازة المولد النبوي 2026 بعد حسم موعد المناسبة

موعد إجازة المولد النبوي 2026 بعد حسم موعد المناسبة

السيدة التي تقف وراء ترامب

أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟

ترشيحاتنا

ناقلة نفط - أرشيفي

أمبري للأمن البحري تشارك في عمليات إنقاذ ناقلة نفط منكوبة قبالة ساحل عمان

زلزال

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب محافظة «كوماموتو» اليابانية

كارولين ليفيت

إجازة الأمومة: تفاصيل استقالة كارولين ليفيت من البيت الأبيض

بالصور

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد