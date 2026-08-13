مصر تبحث مع الهند الشراكة في مجالات الرقمنة وتمويل البنية التحتية.. تفاصيل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون الثنائى مع دولة الهند فى مجالات الرقمنة وتمويل البنية التحتية والمناخ وتحقيق الأهداف التنموية للبلدين.

أشار وزير المالية خلال لقائه مع نظيرته الهندية نيرمالا سيترامان على هامش اجتماعات «البريكس» بالهند إلى ضرورة تضافر الجهود المشتركة مع دولة الهند لدعم صوت دول الجنوب العالمى وبناء نظام اقتصادى أكثر توازنًا وعدالة.

أضاف الوزير، فى أننا نتطلع لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بفتح آفاق اقتصادية واعدة وجديدة، داعيًا الشركات الهندية للاستفادة مما توفره مصر من فرص وحوافز استثمارية للقطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا حريصون على تبادل الخبرات في تطوير السياسات الضريبية والمالية لتحفيز النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أننا حريصون على بناء وتدريب جيل جديد من الكوادر الضريبية الشابة من خلال مبادرات التعاون داخل «البريكس».

أكد أننا نتطلع لدور أكبر لبنك التنمية الجديد فى توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة تلبى الاحتياجات التنموية للدول الناشئة.