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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب التقديم في لجنة قيد الصحفيين تحت التمرين | الأوراق المطلوبة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الأخير، برئاسة النقيب خالد البلشي، فتح لجنة جديدة لقيد الصحفيين تحت التمرين، على أن يبدأ التقدم بالأوراق اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس الجاري، حتى الاثنين 31 أغسطس 2026 وذلك للصحف التي استوفت الأوراق والشروط المعتمدة من المجلس.

وقرر المجلس منح الصحف، التي لم تستوف الشروط مهلة شهر لاستيفاء الأوراق، والانتظام في الصدور، واستكمال التسويات العالقة.

وأكد المجلس في بيانه أن قبول القيد من الصحف، التي استوفت الشروط مرهون بالالتزامات الآتية:

1- تسديد 50% (خمسين بالمائة) من إجمالي التزاماتها المالية المستحقة للنقابة فور التقديم، على أن يتم تسوية باقي المبلغ خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

2- ألا يزيد عدد المتقدمين للقيد من كل جريدة يومية عن 38 متقدما والأسبوعية عن 19 متقدما وذلك بنسبة لا تتجاوز 25% عن الحد الأقصى المنصوص عليه بلائحة القيد.

3- تقديم كشوف كاملة ومعتمدة بأسماء المتدربين الموجودين فعليًا على ذمة كل صحيفة.

 وأكد المجلس أنه "لن يتم قبول أي طلب قيد من الصحف، التي تتخلف عن تقديم الكشوف الكاملة بأسماء المتدربين".

وأكدت لجنة القيد أن على المتقدمين تجهيز المستندات المطلوبة كاملة، والتأكد من حداثة الأوراق التي تشترط النقابة أن تكون حديثة الإصدار، حتى يمكن استكمال إجراءات التقدم للقيد.

المستندات المطلوبة

تتضمن الأوراق المطلوب تقديمها للقيد تحت التمرين ما يلي:

عقد العمل.

6 صور شخصية.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

برنت تأمينات حديث.

بطاقة الرقم القومي.

كشف حساب بنكي للمتقدم حديث.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الميلاد أصل.

أصل  شهادة المؤهل حديث .

خطاب ترشيح من الجريدة موقع من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي فتح لجنة جديدة تحت التمرين 15 أغسطس

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