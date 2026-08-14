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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

واقعة الدخيلة تثير الجدل.. محمد موسى: المستشفى مكان للعلاج وليس للمشاجرات

محمد موسى
محمد موسى
محمد البدوي

انتقد الإعلامي محمد موسى واقعة المشادة التي شهدها أحد المراكز الطبية بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن المنشآت الطبية يجب أن تظل أماكن آمنة للعلاج، ولا يجوز تحويلها إلى ساحات للخلاف أو التعدي على العاملين.

 الإجراءات الطبية المتبعة

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «خط أحمر» على قناة الحدث اليوم، أن الواقعة بدأت بوصول أحد الأشخاص إلى المركز برفقة زوجته، مطالبًا بإجراء جلسة تنفس صناعي لها، إلا أن الإجراءات الطبية المتبعة استلزمت تقديم روشتة أو مستند يثبت حاجة المريضة إلى هذا الإجراء.

سلامة المريض والمسؤولية المهنية

وأشار إلى أن الممرضة طلبت الاطلاع على الروشتة قبل تنفيذ الجلسة، وهو أمر يرتبط بشكل مباشر بسلامة المريض والمسؤولية المهنية للعاملين في المجال الطبي، لافتًا إلى أن أي إجراء علاجي لا ينبغي أن يتم بشكل عشوائي أو دون التأكد من ضرورته.

وأكد موسى أن رفض تنفيذ الإجراء دون مستند طبي لا يمكن أن يبرر الدخول في مشادة أو توجيه إساءات إلى الممرضة، مشددًا على أن الخلاف حول أي إجراء يمكن حله من خلال الحوار والرجوع إلى الطبيب المختص، دون اللجوء إلى العنف أو إتلاف ممتلكات المنشأة.

وأضاف أن العاملين بالمراكز والمستشفيات يتحملون مسؤولية مباشرة تتعلق بصحة المواطنين، ولذلك فإن احترامهم أثناء تأدية عملهم ليس أمرًا اختياريًا، كما أن الالتزام بالقواعد الطبية يمثل وسيلة لحماية المريض قبل أي شيء آخر.

ولفت إلى أن تداول مقطع الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أهمية ضبط النفس داخل المنشآت الصحية، خاصة في ظل إمكانية توثيق أي تجاوز ومحاسبة المسؤول عنه.

وفي السياق نفسه، أشاد محمد موسى بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية عقب انتشار الفيديو، موضحًا أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية الشخص المتورط في الواقعة وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقًا لما أعلنته الجهات المعنية.

 الحفاظ على سلامة المرضى

واختتم موسى بالتأكيد على أن احترام القانون يبدأ باحترام الآخرين، وأن حماية الأطقم الطبية مسؤولية مشتركة، موضحًا أن الإجراءات التي يطلبها العاملون داخل المنشآت الصحية ليست تعقيدًا أو تعطيلًا للمواطن، وإنما جزء أساسي من منظومة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المرضى.

محمد موسى المنشآت الطبية الإعلامي محمد موسى الإسكندرية

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