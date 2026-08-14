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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا تفعل عند إصابتك بحرق في الجلد؟

الحرق
الحرق
ريهام قدري

عند التعرض لحرق بجسمك، فإن التصرف السريع والصحيح يساعد على تقليل تلف الجلد والألم، لكن طريقة التعامل تختلف حسب شدة الحرق.

الخطوات الأولى:

  1. أبعد مصدر الحرارة عن الجلد فورًا.
  2. ضع مكان الحرق تحت ماء جارٍ فاتر أو بارد لمدة 20 دقيقة، ويفضل البدء في أقرب وقت ممكن.
  3. انزع الخواتم أو الساعات أو الملابس القريبة من المنطقة إذا لم تكن ملتصقة بالجلد.
  4. بعد تبريد الحرق، غطِّه برفق بضمادة نظيفة غير لاصقة أو قطعة قماش نظيفة.
  5. لا تضع الثلج، معجون الأسنان، الزيوت أو الزبدة على الحرق، لأنها قد تزيد تلف الجلد.
  6. لا تفقع الفقاعات إذا ظهرت.

اطلب رعاية طبية عاجلة  إذا كان الحرق عميقًا أو كبير المساحة، أو في الوجه أو اليدين أو القدمين أو الأعضاء التناسلية أو فوق مفصل رئيسي، أو إذا كان ناتجًا عن الكهرباء أو مادة كيميائية، أو ظهرت علامات صعوبة في التنفس.

 إذا كان الحرق بسيطًا وسطحياً، فغالبًا يمكن التعامل معه بالتبريد والتغطية المناسبة، لكن إذا كنت غير متأكد من درجة الحرق فمن الأفضل تقييمه طبيًا.

حروق حرق الحرق علاج الحرق التعامل مع الحروق

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