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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية ببنها

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الفلل، بعد كوبري الفحص بمدينة بنها بمحافظة القليوبية لبيان أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الفلل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع النيران.


وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، مع إجراء عمليات التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدد النيران أو وجود أي مصادر اشتعال، ومنع امتدادها إلى باقي وحدات العقار أو العقارات والمنشآت المجاورة.
وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن سبب اندلاع الحريق يرجح أن يكون نتيجة تسرب غاز داخل الشقة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية.


وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الأجهزة المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الحريق وحصر التلفيات الناتجة عنه.

القليوبية حريق بنها كوبري الفحص شقة سكنية

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