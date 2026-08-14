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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه بدعم صمود "قصرة" مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وإقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق رام الله

رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه بدعم صمود "قصرة" مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وإقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق رام الله
رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه بدعم صمود "قصرة" مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وإقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق رام الله
أ ش أ

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم /الجمعة/ بتقديم كل ما يلزم لتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في بلدة "قصرة" جنوب نابلس، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، وذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدتي "سلواد" و"دير جرير" شرق رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا برئيس بلدية "قصرة" عبد العظيم وادي؛ للاطلاع على أوضاع البلدة والاطمئنان على سكانها؛ في ظل اعتداءات المستوطنين وحصار عدد من المنازل بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ وهو ما يستمر منذ عدة أيام.

وأوعز مصطفى إلى الجهات المختصة بتقديم كل ما يمكن لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة "قصرة" وسائر المناطق المستهدفة، إلى جانب تكثيف التحركات والاتصالات على المستوى الدولي للضغط من أجل وقف ما وصفه بجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته.. أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين نصبوا خيمة وشرعوا في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدتي "سلواد" و"دير جرير" شرق رام الله، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت المصادر أن البؤرة تقع بالقرب من مدخل قرية "دير جرير".. فيما أشارت بلدية "سلواد" إلى أنها تمثل خامس بؤرة استيطانية تُقام على أراضي البلدة.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين

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