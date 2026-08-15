لن تتوقع.. صعود السلالم يقلل من خطر الوفاة بهذا المرض

قد يشكل صعود السلالم بدلاً من استخدام المصعد عادةً يومية بسيطة ذات فوائد هامة لصحة القلب؛ إذ تشير أبحاث جديدة إلى أن صعود السلالم بانتظام قد يرتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك خطر الوفاة المبكرة.

وقد كشف تحليل واسع النطاق -نُشر في دورية "American Journal of Cardiovascular Drugs"- أن الأشخاص الذين يصعدون السلالم بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39%، وأقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 24%، مقارنةً بأولئك الذين لا يصعدون السلالم بانتظام. كما ارتبط صعود السلالم بانخفاض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب.

وتُبرز هذه النتائج كيف يمكن لتغييرات بسيطة في الأنشطة اليومية أن تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

كيف يفيد صعود السلالم صحة القلب؟



يُعد صعود السلالم شكلاً من أشكال النشاط البدني الهوائي (الأيروبيك) الذي يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب بسرعة ويُشغّل العضلات بفعالية. ونظراً لأنه يتضمن رفع وزن الجسم بشكل متكرر عكس اتجاه الجاذبية، فإنه يوفر تمريناً فعالاً نسبياً للقلب والأوعية الدموية.

قد يساعد صعود السلالم بانتظام في تحسين اللياقة القلبية الوعائية، وتقوية الساقين، وتعزيز اللياقة البدنية العامة. كما يمكن أن يساهم في الحفاظ على وزن صحي للجسم عند دمجه مع نظام غذائي متوازن وأشكال أخرى من النشاط البدني. وفي هذا الصدد، قال الدكتور فاسيليوس فاسيليو -المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ طب القلب في كلية نورويتش الطبية بجامعة إيست أنجليا في المملكة المتحدة-: "يُعد صعود السلالم وسيلة عملية -وغالباً ما يتم تجاهلها- لدمج النشاط البدني في الحياة اليومية".

ماذا أظهرت الدراسة؟



حلل الباحثون بيانات مستمدة من تسع دراسات شملت أكثر من 480 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و84 عاماً. وقد أفاد المشاركون بعاداتهم المتعلقة بصعود السلالم، بينما فحص الباحثون احتمالية إصابتهم لاحقاً بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة المبكرة.

بلغ متوسط ​​فترة المتابعة حوالي 14 عاماً، مما أتاح للباحثين دراسة الروابط طويلة الأمد بين صعود السلالم بشكل يومي والنتائج الصحية. وأشارت إحدى الدراسات المشمولة في التحليل إلى أن صعود ما يقرب من ستة طوابق (مجموعات من السلالم) يومياً قد يحقق أكبر قدر من الفائدة. ومع ذلك، شدد الباحثون على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان هناك عدد مثالي من الطوابق التي ينبغي صعودها لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن المهم ملاحظة أن البحث يُظهر وجود ارتباط، ولا يقدم دليلاً قاطعاً على أن صعود السلالم يمنع أمراض القلب أو يطيل العمر بشكل مباشر؛ إذ قد تؤثر عوامل أخرى متعلقة بنمط الحياة على النتائج أيضاً.

لماذا تُعد العادات اليومية البسيطة مهمة؟

على عكس التمارين الرياضية المنظمة في الصالات الرياضية، لا يتطلب صعود السلالم الكثير من التخطيط أو المعدات أو الوقت الإضافي؛ إذ يمكن دمج هذا النشاط في الروتين اليومي سواء في المنزل أو العمل أو مراكز التسوق أو أثناء السفر.

وبالنسبة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في تخصيص وقت لممارسة الرياضة، يُعد اختيار السلالم بدلاً من المصاعد والسلالم المتحركة وسيلة سهلة لزيادة معدل الحركة اليومية.

هل ينبغي للجميع البدء باستخدام السلالم؟



بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، يمكن أن تكون زيادة النشاط البدني اليومي بشكل تدريجي أمراً مفيداً. ومع ذلك، يتعين على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، أو ضيق شديد في التنفس، أو ألم في الصدر، أو دوار، أو أي مشاكل صحية أخرى، استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل زيادة كثافة التمارين بشكل ملحوظ.