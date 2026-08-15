تحذيرات مهمة للمصطافين.. الراية الحمراء تعني منع السباحة تمامًا

مع ارتفاع الإقبال على الشواطئ خلال موسم الصيف، تتزايد التحذيرات من مخاطر تجاهل تعليمات السلامة البحرية، خاصة مع اختلاف حالة البحر والتيارات من شاطئ إلى آخر.

وفي هذا السياق، شدد الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، على ضرورة الالتزام بإشارات الرايات وتعليمات رجال الإنقاذ، مؤكدًا أن اتباع قواعد السلامة قد يكون عاملًا حاسمًا في حماية الأرواح ومنع وقوع حوادث الغرق.

دلالات ألوان الرايات على الشواطئ

وأوضح سامح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرايات الموجودة على الشواطئ تحمل دلالات واضحة بشأن حالة البحر ومدى إمكانية السباحة.

وأشار إلى أن الراية الخضراء تعني إمكانية السباحة بأمان، بينما تشير الراية الصفراء إلى ضرورة توخي الحذر أثناء النزول إلى المياه، في حين أن الراية الحمراء تعني منع السباحة تمامًا، نظرًا لخطورة حالة البحر.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على أهمية الاستماع إلى تعليمات الـ«لايف جارد» الموجود على الشاطئ، باعتباره المسؤول عن متابعة حالة البحر والتدخل لحماية المصطافين.

تحذير للسباحين من مقاومة التيارات

وحذر الشاذلي من محاولة السباحين مقاومة التيارات البحرية أو الأمواج القوية، حتى في حال امتلاكهم مهارات جيدة في السباحة، موضحًا أن مواجهة التيار بصورة مباشرة قد تؤدي إلى استنزاف طاقة السباح وتعريضه للخطر.

وأكد ضرورة عدم استنزاف الجهد في مقاومة التيار، والتعامل مع الموقف بهدوء حتى الوصول إلى منطقة آمنة، مع تجنب التصرفات العشوائية التي قد تزيد من خطورة الموقف.

لا تحاول إنقاذ الغريق بنفسك

وشدد رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على ضرورة ترك مهمة التعامل مع حالات الغرق لرجال الإنقاذ المدربين، محذرًا من محاولة إنقاذ الغريق دون امتلاك الخبرة والمهارات اللازمة.

وأوضح أن التدخل العشوائي لإنقاذ شخص يواجه الغرق قد يعرض المنقذ نفسه للخطر، مؤكدًا أن رجال الإنقاذ لديهم التدريبات والأساليب المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات بأمان.

تحذير من نزول الأطفال إلى المياه بمفردهم

وأكد الشاذلي ضرورة عدم السماح للأطفال بالنزول إلى المياه بمفردهم، مشددًا على أهمية وجود ذويهم ومتابعتهم بشكل مستمر أثناء السباحة.

كما دعا إلى الالتزام بالمناطق المخصصة للسباحة، موضحًا أن تحديد أماكن بعينها للنزول إلى المياه يساعد رجال الإنقاذ على التركيز ومتابعة المصطافين بصورة أكثر فاعلية، بدلًا من توزيع جهودهم على امتدادات شاطئية واسعة.

أدوات سريعة لتعزيز الإنقاذ على الشواطئ المفتوحة

وأشار رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ إلى أن بعض الشواطئ المفتوحة تحتاج إلى توفير وسائل إنقاذ سريعة، من بينها «الجيت سكي» أو «الزودياك» المزود بمحرك، لاستخدامها في الحالات التي تتطلب الوصول إلى الغريق خلال وقت قصير.

وأكد أن توافر وسائل الإنقاذ المساعدة إلى جانب وجود رجال الإنقاذ المدربين يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز إجراءات السلامة على الشواطئ، وتقليل مخاطر حوادث الغرق خلال موسم الصيف.