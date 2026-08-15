خبير آثار: عيد وفاء النيل يعكس ارتباط المصريين بمصدر الحياة

قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إن عيد وفاء النيل يعكس ارتباط المصريين بالنهر باعتباره مصدر الحياة، موضحًا أن المصري القديم وضع أجندة فلكية اعتبر فيها بداية فيضان نهر النيل بداية للعام.

وأوضح الدكتور خالد سعد، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المصريين كانوا يحتفلون في 15 أغسطس، بما يمثل رأس السنة المصرية القديمة، بالتزامن مع قدوم مياه النيل، باعتباره مصدر المياه والحياة والطمي الذي استخدموه في الزراعة والبناء.

احتفالات المصري القديم بفيضان النيل

وأشار الخبير الأثري إلى أن المصري القديم كان يستقبل مياه النيل بمجموعة من الاحتفالات، وكان من أبرزها تقديم زهور اللوتس للنهر، باعتبار أن اللوتس ترمز إلى الحياة.

وأكد أن تقديم زهرة اللوتس للنيل كان يحمل معنى الشكر على ما يقدمه النهر من أسباب الحياة، في ظل ارتباط المصري القديم بالنيل واعتماده عليه في مختلف جوانب حياته.

النيل في الحضارة المصرية القديمة

وأوضح خالد سعد أن المصري القديم قدّس نهر النيل في صورة معبود أطلق عليه اسم «حعبي»، وكان يصوره في هيئة رجل ممتلئ بالخيرات، تنتشر على جسده رموز النهر والأسماك.

ولفت إلى أن هذا التصوير يعكس المكانة التي احتلها نهر النيل لدى المصري القديم، وارتباطه بالخيرات والحياة التي يوفرها النهر للمصريين.

نهر النيل أساس الحضارة المصرية القديمة

وأشار الخبير الأثري إلى أن نهر النيل كان أساسًا في تكوين الحضارة المصرية القديمة، لافتًا إلى أن المصريين استطاعوا توظيف النهر وواديه في نشأة واحدة من أعرق الحضارات على وجه الأرض.

وأضاف أن مراسم استقبال النيل بدأت منذ نحو 12 ألف عام، مستشهدًا باكتشاف صوامع كان المصري القديم يخزن فيها الغلال في مناطق على ضفاف النهر.

وأوضح أن ذلك تزامن مع انتشار عدد من الحضارات القديمة، من بينها مرمدة بني سلامة وحلوان والمعادي والبداري، وهو ما يعكس الارتباط المبكر بين المصري القديم ونهر النيل باعتباره مصدرًا أساسيًا للحياة والاستقرار.