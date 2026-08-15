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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أحياء المعادي والبساتين ودار السلام ويوجه برفع كفاءة الطرق

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بجولة ميدانية بالمنطقة الجنوبية، شملت أحياء المعادى ، والبساتين ، ودار السلام، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على حالة الطرق والمحاور والشوارع، ومتابعة أعمال رفع كفاءة ورصف الطرق، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتحسين المظهر الحضارى للعاصمة.

وخلال الجولة، وجه محافظ القاهرة بسرعة رفع كفاءة الطرق وإعادة تأهيل المناطق التى تحتاج إلى أعمال صيانة ورصف، مع الاهتمام بأعمال الإنارة والتشجير ورفع مستوى النظافة، مؤكدًا أن تحسين حالة الشوارع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة.

كما أشرف محافظ القاهرة، على قيام الإدارة العامة لمرور القاهرة برفع عدد من السيارات المخالفة والمتروكة بالشوارع، موجهًا بسرعة حصر ورفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

محافظ القاهرة

وشدد الدكتور إبراهيم صابر ، على ضرورة التعامل الفورى مع السيارات التى تنتظر بجوار الأرصفة الموجودة بمنتصف الطريق، لما تسببه من إعاقة لحركة المواطنين والسيارات والتأثير سلبًا على السيولة المرورية، مؤكدًا أهمية استمرار الحملات المرورية للقضاء على المظاهر التي تعوق الحركة بالشوارع.

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية ورفع معدلات تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، مع التنسيق الكامل بين أجهزة الأحياء والجهات التنفيذية المعنية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يحقق الانضباط بالشوارع ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة م. أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلس النواب.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المعادى دار السلام

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