"أعمال قرصنة"..الإمارات تطالب بالوقف الفوري لاستهداف الملاحة عبر مضيق هرمز

وصفت الخارجية الإماراتية استهداف الملاحة عبر مضيق هرمز بـ"أعمال قرصنة" من قبل الحرس الثوري الإيراني، مطالبة بالوقف الفوري للهجمات وفتح المضيق.

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نشر على منصة "إكس"، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

ووصفت الوزارة استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي بأنه "أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني"، محذرة من أنه يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي.

وطالبت الإمارات إيران بوقف هذه الهجمات العدائية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

ويأتي هذا البيان في ظل استهداف متكرر لناقلات "أدنوك"، إذ تعرضت سفينة تابعة للشركة لهجوم الجمعة هو الثالث خلال 24 ساعة، بعد استهداف سفينتين الخميس. وكشفت أدنوك أن 15 من سفنها تعرضت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة منذ بدء النزاع، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة 20 آخرين.